Бывшая начальница отдела капстроительства Ялты ответит за взятку в крупном размере

Бывшая начальница отдела капитального строительства администрации Ялты предстанет перед судом за получение взятки в крупном размере.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, с августа 2022 по март 2023 года чиновница незаконно получила 400 тыс рублей от представителя подрядной организации по муниципальным контрактам при реконструкции детских садов. Деньги были перечислены ей на банковскую карту, взамен женщина должна была обеспечить общее покровительство, корректировку актов выполненных работ, а также оказать влияние на других должностных лиц администрации и ускорить оплату.

«Противозаконная деятельность была выявлена сотрудниками МВД России по Республике Крым.

Обвиняемая признала вину в совершении коррупционного преступления. Ей избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий, – рассказали в ведомстве. – Следствием также дана оценка действиям взяткодателя».

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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