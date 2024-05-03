Опасный групер начал осваиваться в Черном море

В Туапсинском районе Краснодарского края выловил рыбу, похожую на групера. Снимки улова опубликованы в соцсетях. Запечатленная на них особь, действительно, похожа на средиземноморского хищника, но отдавать рыбу экспертам, чтобы точно установить ее род и вид, рыбаки не стали.

Как уже сообщал «Новый День», в феврале груперов заметили у берегов Крыма. Некоторые специалисты были встревожены эьтим фактом, так как, по их мнению, эти морские хищники способные уничтожить всю кормовую базу Черного моря.

Другие считают, что опасность преувеличена: «Груперам, на мой взгляд, в нашем море тесновато и голодно, – цитирует КИА доцента кафедры экологии и зоологии КФУ имени Вернадского Владимира Подопригору. – Это одна из самых больших рыб, некоторые ее виды вырастают до трех метров. К тому же, климат Черного моря им не очень подходит – хищникам более комфортно при большей солености, чем у нас».

Между тем, сотрудники Алуштинского аквариума заявили, что групер начал активно распространятся в Черном море: за последнее время местные жители выловили и передали специалистам трех рыб.

«Это похоже на вторжение груперов в черноморскую акваторию, – заявил директор аквариума Виктор Жиленко. – Они тут не ощущают дискомфорта и нашли кормовую базу, а, возможно, и начнут великое переселение, что представляет угрозу нашей фауне».

Кстати, груперы – не единственные, кто заплывает в Черное море из Средиземного через Босфор. По словам Владимира Подопригоры, периодически «заглядывает» рыба-меч, а однажды даже заплыл кит. Но, как правило, гости из Средиземного моря в Черном не задерживаются, так как им не подходит соленость воды: по сравнению с другими морями она слишком низкая.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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