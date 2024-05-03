В Краснодарском крае хотят существенно увеличить курортный сбор

В Краснодарском крае подняли вопрос о повышении курортного сбора.

Как уже сообщал «Новый День», в минувшем году регион получил от так называемого туристического налога более 742 млн рублей, а за все время действия эксперимента – 2,1 млрд рублей.

Сейчас курортный сбор взимают в 16 муниципалитетах Краснодарского края: в Сочи он составляет 50 рублей с 1 человека в стуки, в остальных территориях – 30 рублей.

Сейчас в Законодательном собрании региона обсуждают предложение увеличить сумму сбора: в Сочи – с 50 до 100 рублей, в Анапе, Геленджике, Горячем Ключе, Новороссийске, Ейском, Туапсинском и Мостовском районах – с 30 до 50 рублей. Авторы инициативы ссылаются на то, что подобные расценки действуют в других регионах, участвующих в эксперименте.

Идею столь резкого повышения не разделяют представители туротрасли: «Если речь идет об инфляции и увеличении расходов на содержание инфраструктуры, возникает вопрос: почему решили повысить сразу в 2 раза, а не на 7% – 10 %?» – цитирует «Российская газета» председателя правления Ассоциации «Российский союз туриндустрии – Юг» Наталью Косьмину.

Однако и сторонники, и противники повышения признают: рост суммы не отпугнет туристов, так как альтернативы курортам Черноморского побережья в России нет.

Между тем, в соседнем Крыму уже 6 лет категорически отказываются вводить курортный сбор, хотя, например, в 2021 году могли получить около 100 млн рублей, даже если бы каждый турист заплатил всего 1 раз 10 рублей. В текущем году насчитали почти 5 млн туристов, то есть сбор, даже при разовом десятирублевом платеже (а схема, напомним, подразумевает ежесуточный платеж) мог составить 50 млн рублей – этих денег вполне бы хватило, чтобы привести в порядок несколько причалов, с которыми в Крыму просто беда.

Но чиновники всякий раз выдвигают «веские причины» для неучастия в эксперименте, а туристическую инфраструктуру предпочитают приводить в порядок за счет федерального бюджета. Те объекты, на которые денег, выделенных Москвой, не хватает, годами остаются в запущенном состоянии, продолжая разрушаться дальше.

Краснодар, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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