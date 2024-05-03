В Крыму пропали срочники из Северной Осетии и Дагестана

Двое солдат из Северной Осетии и один из Дагестана, проходящие срочную службу в Крыму, пропали в море. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», к губернатору обратились матери исчезнувших солдат.

«Мы немедленно связались с военной прокуратурой и оказываем всю возможную с нашей стороны помощь для поисков пропавших», – сообщил Меняйло.

В ходе следствия выяснилось, что парни, несмотря на сильный ветер, вышли в море 30 апреля на резиновой вёсельной лодке. Поиски в прибрежной зоне результата пока не дали.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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