В Крыму продолжаются поиски срочников, пропавших в море

В Крыму продолжаются поиски военнослужащих, пропавших в море неделю назад.

Как уже сообщал «Новый День», 30 апреля трое срочников, служащих на полуострове, – двое из Северной Осетии и один из Дагестана – вышли в море на резиновой весельной лодке. В этот день был сильный ветер, море штормило.

С тех пор парней никто не видел.

«Продолжаю следить за ходом поисково-спасательной операции по поиску пропавших в Крыму военнослужащих-срочников. На месте работают почти 40 человек – это спасатели и представители Минобороны России, – рассказал глава Северной Осетии Сергей Меняйло. – Накануне спасатели каждые два часа производили облет береговой линии на вертолете и самолете. Сегодня поиски продолжаются с использованием катеров».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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