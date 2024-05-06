МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

МВД России объявило в розыск нескольких бывших украинских чиновников.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список включены:
экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман;
бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин;
экс-министр внутренних дел Арсен Аваков (внесен в России в реестр террористов и экстремистов);
экс-министр информполитики Юрий Стець;
экс-глава СНБО, а сейчас посл Украины в Молдавии Алексей Данилов.
Статьи, по которым их разыскивают, не сообщаются.
Напомним, ранее в розыск был объявлен президент Украины Владимир Зеленский.
Симферополь, Олег Яковенко
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