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Понедельник, 6 мая 2024, 13:42 мск

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МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

МВД России объявило в розыск нескольких бывших украинских чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список включены:

экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман;

бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин;

экс-министр внутренних дел Арсен Аваков (внесен в России в реестр террористов и экстремистов);

экс-министр информполитики Юрий Стець;

экс-глава СНБО, а сейчас посл Украины в Молдавии Алексей Данилов.

Статьи, по которым их разыскивают, не сообщаются.

Напомним, ранее в розыск был объявлен президент Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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