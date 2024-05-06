МВД России объявило в розыск бывших высокопоставленных чиновников Украины

МВД России объявило в розыск нескольких бывших украинских чиновников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в список включены:

экс-спикер Верховной рады Владимир Гройсман;

бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин;

экс-министр внутренних дел Арсен Аваков (внесен в России в реестр террористов и экстремистов);

экс-министр информполитики Юрий Стець;

экс-глава СНБО, а сейчас посл Украины в Молдавии Алексей Данилов.

Статьи, по которым их разыскивают, не сообщаются.

Напомним, ранее в розыск был объявлен президент Украины Владимир Зеленский.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube