Крымские ученые и общественники просят защитить от застройки место гибели Святого Климента в Севастополе

Преподаватели и студенты Крымского федерального университета имени Вернадского обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой защитить от застройки место гибели Святого Климента в Казачьей бухте Севастополя. Инициативу поддержали крымские и севастопольские общественники, а также местные жители.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Святого Климента – ученика апостола Петра – казнили по приказу императора Траяна 8 декабря 101 года у восточного берега Казачьей бухты.

На месте казни был установлен памятник святому, а его останки покоятся в подводной гробнице на островке, расположенном на мелководье рядом с местом казни.

«Сегодня ему угрожает целенаправленная ликвидация, инициируемая интересами частных застройщиков. Возводятся коттеджи, часовенка Cвятого Климента была снесена. Памятное и дорогое всем православным христианам место еще можно спасти, разбив вокруг него сквер. Но для этого нужно изъять из плана застройки пять участков», – говорится в открытом письме, направленном президенту.

В свое время эта территория принадлежала Министерству обороны, однако в 2006 году на сессии Севастопольского городского совета было принято решение о передаче земли в аренду для строительства и обслуживания квартала индивидуальной застройки ЖСКИЗ «Вега»».

Правда, тогда дальше дело не пошло.

В конце 2021 года островок вместе с территорией вокруг памятника получили статус охраняемой зоной. А в 2022 году неожиданно появились застройщики:

«То у одного, то у другого участка начали объявляться собственники, – цитирует ForPost одного из авторов обращения. – Номер участка, где стояла часовенка – 91:02:004004:60. Жители Казачьей бухты обращались во все инстанции, собрали более 300 подписей с просьбой сохранить данную территорию. Однако результата это не дало».

Авторы обращения и поддерживающая их общественность считают:

если проект застройки территории будет до конца осуществлен, доступ и к островку с гробницей, и к памятнику святому будет заблокирован.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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