Украинские дальнобойщики все чаще бросают грузовики на территории Европы

Владельцы украинских транспортных компаний, занимающихся международными перевозками, жалуются на то, что водители после пересечения границы массово бросают грузовики и не возвращаются.

Как уже сообщал «Новый День», после ужесточения правил мобилизации многие мужчины стремятся любыми путями покинуть территорию Украины. Одним из таких способов стал вариант устроится дальнобойщиком.

«Иногда машины бросают сразу после пересечения границы прямо с грузом, оставляют на стоянке, отключают телефон и уезжают, но таких случаев не так много, так как водитель несет ответственность за груз, а это уже уголовная ответственность, – цитирует telegram-канал «Политика Страны» руководителя одной из транспортных компаний. – Чаще грузовики бросают после того как разгружаются: ставят на стоянку, сбрасывают геолокацию и уезжают».

Такая ситуация чревата тем, что организации, чьи сотрудники не вернулись из рейса, могут закрыть выезд за границу. Кроме того, брошенные машины часто подвергаются разграблению.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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