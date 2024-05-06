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Понедельник, 6 мая 2024, 19:05 мск

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Житель Крыма угрожал застрелить незнакомого подростка, не пожелавшего слушать его рассуждения

Житель Крыма угрожал застрелить незнакомого подростка, не пожелавшего слушать его «нравоучения».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в Черноморском районе. Мужчина поругался с женой: она устала от его пьянства, забрала детей и ушла. Покинутый муж в расстроенных чувствах отправился бродить по улицам, наткнулся на двух 17-летних парней и начал читать им мораль.

Подростки слушать его рассуждения не хотели и вообще вели себя непочтительно. Оскорбленный «воспитатель» достал пневматический пистолет и, помахав им перед носом парней, приставил оружие к виску одного из парней и пообещал застрелить.

В ситуацию вмешались прохожие. «Пистолет забрали на экспертизу, нервный мужик под подпиской», – пишет telegram-канал «Mash на волне».

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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