Евпаторию и прилегающие поселки полностью оставят без воды

Евпаторию и прилегающие поселки полностью оставят без воды на 2 дня.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУП «Вода Крыма», ограничения связаны с необходимостью заменить аварийный участок магистрального водовода диаметром 1000 мм.

Воды не будет с 6:00 18 мая до 6:00 20 мая во всей Евпатории, а также пгт Заозерном и селе Прибрежном. Жителям рекомендуют подготовить двухдневный запас воды.

На время проведения работ обещают организовать подвоз питьевой воды. Информацию о месте расположения машин можно будет уточнить по номеру телефона диспетчерской службы Евпаторийского филиала +7(978) 821-31-37, +7(978) 467-07-52.

Полностью восстановить водоснабжения обещают к вечеру 20 мая.

Евпатория, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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