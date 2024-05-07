Симферополь и Севастополь вошли в двадцатку лучших городов России по качеству жизни

Симферополь и Севастополь вошли в двадцатку лучших городов России по индексу качества жизни: рейтинг по итогам 1 квартала 2024 года опубликовал Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», мониторинг проводился по следующим направлениям:

уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность;

доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом);

качество медицинского обслуживания населения;

состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработка отходов;

работа учреждений среднего и высшего образования;

доступность культурных ценностей (включая литературу, театры, музеи, выставки, а также возможности для развития стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки);

состояние дорожного хозяйства, включая качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку;

работа жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, устройство города;

оценка работы городских властей;

условия ведения бизнеса в городе – жалобы на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т.д.;

возможности для развития социальных и экономических инноваций в городе;

распространенность деструктивного поведения, которое может привести к потере здоровья или сокращению жизни: бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные нападения, преступления против женщин сексуального характера, и т.п.;

конфликтность общественных отношений – различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу объема и качества оказываемых финансовых услуг.

Помимо этого, при анализе качества жизни принимаются в расчет готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения городов, а также его протестная активность.

Севастополь отмечен в числе городов с наименьшими экологическими проблемами, с низким деструктивным поведением и наименьшим количеством недовольных состоянием дорог и работой общественного транспорта.

Однако по сравнению с итогам 2023 года, город опустился в рейтинге с 5 на 9 строчку.

Симферополь, наоборот, улучшил свои позиции, поднявшись с 33 на 20 место. Крымская столица отмечена как город с высокой удовлетворенностью работой ЖКХ и низким число претензий к состоянию дорог и работе общественного транспорта.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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