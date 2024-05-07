Симферополь и Севастополь вошли в двадцатку лучших городов России по качеству жизни

Симферополь и Севастополь вошли в двадцатку лучших городов России по индексу качества жизни: рейтинг по итогам 1 квартала 2024 года опубликовал Финансовый университет при правительстве Российской Федерации.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», мониторинг проводился по следующим направлениям:
- уровень материального благополучия, проявлением которого является потребительская активность;
- доступность недвижимости (способность жителей города купить квартиру или дом);
- качество медицинского обслуживания населения;
- состояние экологической среды в городе, качество воды, воздуха, переработка отходов;
- работа учреждений среднего и высшего образования;
- доступность культурных ценностей (включая литературу, театры, музеи, выставки, а также возможности для развития стремление к получению качественного среднего, высшего и второго высшего образования, а также профессиональной переподготовки);
- состояние дорожного хозяйства, включая качество дорожного полотна, работу Госавтоинспекции, общественного транспорта, вероятность попасть в аварию или пробку;
- работа жилищно-коммунального хозяйства по поддержанию жилого фонда, устройство города;
- оценка работы городских властей;
- условия ведения бизнеса в городе – жалобы на надзорные и контрольные органы, закупки, неправомерные проверки и т.д.;
- возможности для развития социальных и экономических инноваций в городе;
- распространенность деструктивного поведения, которое может привести к потере здоровья или сокращению жизни: бытовое насилие, злоупотребление алкоголем, распространенность самогоноварения, курение, мелкая преступность, квартирные кражи, уличные нападения, преступления против женщин сексуального характера, и т.п.;
- конфликтность общественных отношений – различные споры, жалобы, судебные иски, включая конфликты с банками и страховыми компаниями по поводу объема и качества оказываемых финансовых услуг.
Помимо этого, при анализе качества жизни принимаются в расчет готовность переезжать в другой город в поисках лучшей жизни, уровень тревожности населения городов, а также его протестная активность.
Севастополь отмечен в числе городов с наименьшими экологическими проблемами, с низким деструктивным поведением и наименьшим количеством недовольных состоянием дорог и работой общественного транспорта.
Однако по сравнению с итогам 2023 года, город опустился в рейтинге с 5 на 9 строчку.
Симферополь, наоборот, улучшил свои позиции, поднявшись с 33 на 20 место. Крымская столица отмечена как город с высокой удовлетворенностью работой ЖКХ и низким число претензий к состоянию дорог и работе общественного транспорта.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2024, РИА «Новый День»