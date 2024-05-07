В Крыму сохраняется риск заморозков на почве.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущей ночью в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском, Нижнегорском и Кировском районах температура может опуститься до -2 градусов, а в низинах – еще ниже.

В других районах ночью возможны сильные осадки. Дождливая погода прогнозируется и днем 8 мая, а также в День Победы. При этом в западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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