В Крыму сохраняется риск заморозков на почве.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», грядущей ночью в Симферопольском, Бахчисарайском, Белогорском, Нижнегорском и Кировском районах температура может опуститься до -2 градусов, а в низинах – еще ниже.
В других районах ночью возможны сильные осадки. Дождливая погода прогнозируется и днем 8 мая, а также в День Победы. При этом в западных, южных и восточных районах Крыма сохранится чрезвычайная пожарная опасность.
Симферополь, Лиана Макоба
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