В Севастополе завершено следствие по делу а распространении порнографии среди несовершеннолетних

В Севастополе завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, распространявшего в сети Интернет порнографические материалы.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, установлено, что с октября 2015 года мужчина подыскивал в социальных группах несовершеннолетних девочек. Выходя на контакт, молодой человек в ходе диалога переключался на интимные темы. Пересылая собеседницам изготовленные им фотографии порнографического содержания, мужчина склонял их к взаимной обнаженной демонстрации.

В ходе расследования выявлено 13 пострадавших жительниц различных регионов, кому злоумышленник направлял противоправный контент, – некоторым от 13 до 15 лет.

Противоправная деятельность мужчины была обнаружена оперативными сотрудниками МВД России и пресечена в мае 2023 года до того, как данные факты стали известны родителям подростков.

Собрана достаточная доказательственная база, проведены необходимые экспертизы. Мужчине предъявлено обвинение в совершении 15 эпизодов незаконного изготовления, распространения порнографических материалов, в том числе среди несовершеннолетних, в сети «Интернет», а также развратных действий в отношении малолетних. В отношении всех несовершеннолетних приняты меры реабилитационного характера.

В настоящее время расследование уголовного дела завершено. Материалы дела направлены в суд.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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