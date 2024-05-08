Пытались убить сразу всех: ФСБ России рассекретила протоколы допросов генерала, командовавшего фашистами в Крыму

ФСБ России рассекретила протоколы допросов генерал-полковника вермахта Эрвина Йенеке о вывозе советских военнопленных из Крыма и борьбе с партизанами. Речь идет о событиях после прорыва Красной армией немецких укреплений на Перекопе весной 1943 года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», документы УФСБ по Республике Крым и городу Севастополю рассекретила в рамках проекта «Без срока давности». Архивы содержат справки, разведданные и протоколы допросов немецких преступников. Среди них и Йенеке, который командовал войсками вермахта в Крыму и на Кавказе, был арестован советскими войсками в июне 1945 года в немецком Нидершёне и во время следствия и суда находился в Севастопольской тюрьме.

«После прорыва русскими немецких укреплений на Перекопе 9 апреля 1943 года срочно были вывезены в Констанцу (Румыния) все русские военнопленные, заключенные из тюрьмы и турецкие батальоны, созданные из русских военнопленных, – цитирует показаниях Йенеке ТАСС. – Кроме того, была вывезена часть гражданского населения, согласившаяся добровольно туда выехать. Насколько я помню, в Констанцу было вывезено около 60 тыс человек, главным образом рабочие команды Крыма, образованные из военнопленных».

Рассказал фашистский генерал и о том, как в буквальном смысле выкуривали из керченских каменоломен партизан и укрывшихся там мирных жителях:

«Для их уничтожения зимой, по инициативе генштаба, в мое распоряжение прибыла особая саперная команда. <...> Сначала военные части пытались проникнуть в пещеры и подорвать входы и выходы из пещер, но эта попытка не дала ожидаемого успеха. Затем было принято решение пустить в пещеры взрывообразующий газ, одновременно действующий как отравляющее вещество с тем, чтобы убить всех находящихся там людей. Так как не удалось достичь необходимой для взрыва концентрации газа, это мероприятие не было успешным».

В итоге пещеры полностью заблокировали, оставив находившихся в них людей без еды и воды. После этого из каменоломен вышли около 350 человек, 40 из которых расстреляли. О судьбе остальных Йенеке не рассказала, сославшись на неведение.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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