Крымчанин осужден за убийство подростка, вломившегося к нему в дом

Житель Алупки осужден за убийство подростка, вломившегося к нему в дом.

Как уже сообщал «Новый День», в ночь на 20 августа 2023 года шестеро молодых людей, среди которых было четверо подростков, проникли в квартиру дома по улице Ульяновых в Алупке. Сначала сообщалось, что они взломали дверной замок, сейчас утверждается, что дверь была не заперта, что довольно странно. Вломившиеся потребовали от хозяина квартиры вернуть им 2 тысячи рублей, которые якобы задолжала его супруга.

«В ходе конфликта фигурант выгнал агрессивно настроенную молодежь на лестничную площадку, где нанес 15-летнему подростку удар кухонным ножом в область груди. От полученного ранения несовершеннолетний скончался на месте до прибытия медицинских работников, – рассказали в ведомстве. – В ходе следствия установлены обстоятельства и дана оценка действиям всех лиц, незаконно проникших в жилище и вымогавших денежные средства, а также вовлекших в эти действия несовершеннолетних.

Приговором суда 36-летний житель Алупки признан виновным в убийстве несовершеннолетнего (ч. 1 ст. 105 УК РФ) и приговорен к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима».

Какое наказание понесут участники налета, не сообщается.

Алупка, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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