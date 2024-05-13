В Крыму начали использовать детектор лжи при приеме на работу

Крымские работодатели начали использовать полиграф для тестирования поступающих к ним сотрудников.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока такая практика внедрена только в 4% организаций, но о целесообразности проверки претендентов на детекторе лжи заявляет каждый третий работодатель.

По данным сервиса SuperJob, проводившего исследования, из тех, кто уже использует полиграф, тотальные проверки организовал каждый четвертый. Остальные используют детектор для тестирования соискателей определенных позиций, в основном, связанных с финансами и материальной ответственностью.

Среди наемных работников готовы пройти подобную проверку при трудоустройстве 69% крымчан, 25% выступают категорически против подобных вступительных испытаний.

Самыми лояльными к тестированию на детекторе лжи оказались крымчане в возрасте 18 – 24 лет.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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