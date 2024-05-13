В Крыму задержали юриста, известного в кругах бизнес- и политэлиты

В Крыму задержали юриста Артема Ефимова, а также сотрудника Госкомрегистра Алексея Лаптева. Об этом сообщает telegram-канал ВЧК-ОГПУ.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», официальной информации по этому поводу нет, как и подробностей. Известно лишь, что в поле зрения правоохранительных органов они попали в связи с вопросами перераспределения земли и недвижимости.

Самой любопытной в этой истории является фигура задержанного юриста. Артем Ефимов, несмотря на сравнительно молодой возраст, успел поработать в прокуратуре, а после увольнения не по собственному желанию возглавил юридическую компанию «Грамотный юрист», широко известную в определенных кругах. Его связывают с руководителем крымского РНКБ Евгением Давоскиным и Олегом Кришталем, в свое время считавшимся «правой рукой» главы Крыма Сергея Аксенова.

Эксперты считают, что серьезных последствий для фигурантов истории это задержание не повлечет, если, конечно, это не одно из звеньев цепи расследований, ведущих к высокопоставленным знакомым задержанных.

Керчь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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