В Крыму пять человек получили солидные сроки за работу на СБУ

В Крыму пять человек получили от 11 до 16 лет лишения свободы за передачу Службе безопасности Украины информации о российских войсках в зоне специальной военной операции.

Как сообщили РИА «Новый День» в центре общественных связей ФСБ, вступили в законную силу решения Верховного суда Республики Крым о признании виновными агентов украинских спецслужб, задержанных сотрудниками ФСБ России по подозрению в шпионаже.

Граждан Украины собирали и передавали СБУ данные о местах дислокации, численности и маршрутах перемещения подразделений Вооруженных сил РФ в зоне специальной военной операции. Эта информация использовалась для корректировки ударов по позициям российских подразделений.

Всем пятерым предъявили обвинения в шпионаже и госизмене. Самый большой срок получил 30-летний осужденный – 16 лет колонии строгого режима. Двух шпионов 51 и 55 лет приговорили к 15 и 13 годам лишения свободы соответственно. Еще два агента получили по 11 лет колонии.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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