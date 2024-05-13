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Понедельник, 13 мая 2024, 14:17 мск

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В Крыму открыли астероид, потенциально опасный для Земли

Сотрудники Крымской астрофизической обсерватории открыли астероид, потенциально опасный для Земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», новое небесное тело диаметром около 100 метров, обнаружили между созвездием Льва и Девы. Пока он находится в 30 млн км от Земли. Его орбита пролегает между Марсом и Юпитером, но траектория его движения такова, что примерно через 2,5 года астероид максимально приблизится к нашей планете. Поэтому наблюдать за ним будут внимательно.

«Ежегодно крымская астрофизическая обсерватория открывает от 7,5 до 12 тысяч новых астероидов, – отмечает «Крым24». – 1 тысяча из них – околоземные».

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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