В Крыму снова ожидаются заморозки

В Крыму в очередной раз ожидаются заморозки, объявлено экстренное предупреждение.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС России по Республике Крым, в ночь на вторник и утром 14 мая в степных и предгорных районах Крыма ожидаются заморозки до -2 градусов. В связи с погодными условиями рекомендуется защитить насаждения, укрыв их соответствующим материалом.

Отметим, что весенние заморозки уже причинили серьезный вред крымским садоводам. Например, в Белогорском районе, где температура воздуха недавно опускалась до -5 градусов, вымерзли яблоневые сады, сведя надежды на урожай практически к нулю.

Кстати, днем в течение ближайших дней воздух в Крыму будет прогреваться до +20, но всю неделю будут идти дожди.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube