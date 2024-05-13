Эрмитаж организует в Крыму пять археологических экспедиций

Пять археологических экспедиций планируют провести в текущем году на Крымском полуострове сотрудники Эрмитажа.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», наиболее масштабные исследования петербургские ученые проводят в Херсонесе. За 3 года исследовано 85 тысяч квадратных метров территории исторического заповедника, обнаружено 3,5 тысячи объектов, 6,5 миллионов артефактов. Самые ценные из них будут представлены в экспозиции, которую готовят к открытию парка в Херсонесе в июле текущего года.

Будут продолжены масштабные работы на востоке полуострова. В рамках Мирмекийской экспедиции запланированы раскопки в Керчи, а также подводные и надводные исследования в городище Акра.

Будут работать петербуржцы и в Феодосии, где обнаружена старинная усадьба, а так же в Старом Крыму и Судаке – на памятниках Средневековья.

Cанкт-Петербург, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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