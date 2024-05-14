В Крыму заявляют о росте турпотока

В Крыму отмечают рост туристического потока. По словам главы республики Сергея Аксенова, в течение майских праздников полуостров посетили 266,7 тыс туристов, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 72% отдыхающих прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, 25% – по железной дороге, 3% – через исторические регионы России по сухопутному маршруту.

Туристов принимали порядка 350 средств размещения, средняя загрузка превысила 50%, а крупные курортные комплексы с развитой инфраструктурой были загружены до 100%.

С начала года, по оценкам крымских властей, турпоток превысил 800 тыс человек.

Заявляется и о повышении спроса на летний отдых. По словам Аксенова, период активного бронирования достигает 120 суток, а объемы выросли в сравнении с прошлым годом на 50%. В приоритете у туристов отели с хорошо развитой курортной инфраструктурой, подходящие для семейного отдыха, санатории с широким спектром лечебных программ.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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