На Украине сложилось «масштабное социальное неприятие армии» – об этом пишет El País, ссылаясь на представителя Сумского областного территориального центра комплектования (ТЦК).

Как передает корреспондент РИА «Новый День», журналисты испанского издания в сопровождении Бондаренко провели один день с военным патрулем, отвечающим за набор новых солдат в ВСУ. Им было категорически запрещено фотографировать в случае конфликта с гражданскими.

«У нас есть массовое социальное неприятие вооруженных сил», – это первая фраза, сказанная El Pais майором Александром Бондаренко, пресс-секретарем военного командования Сумской области на севере Украины. – Я одержим желанием узнать, когда началось это великое неприятие армии», – пишет издание. И отмечает: гражданское население – как мужчины, так и женщины – недоверчиво смотрело на солдат, проверявших документы в деревнях и на дорогах.

Сотрудники ТЦК пожаловались журналистам, что даже на дорогах им не удается раздавать большое число повесток, так как люди в соцсетях распространяют информацию о патрулях.

«Население делится информацией о нашем местонахождении в группах в Telegram, и мужчины исчезают», – заявил один из военных.

Напомним, 18 мая на Украине вступает в действие новый закон о мобилизации, направленный на быстрое пополнение истощенных ВСУ. Предполагается набрать не менее 400 тысяч новых солдат в возрасте от 25 до 60 лет.

Однако, по данным опросов, надеть военную форму сейчас готовы не более 30% респондентов, а в реальности – еще меньше.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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