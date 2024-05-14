В Крыму зафиксированы первые случаи клещевого боррелиоза и энцефалита

В Крыму и Севастополе зафиксированы первые в текущем году случаи клещевого боррелиоза и энцефалита.

Как сообщили РИА «Новый День» в региональном управлении Роспотребнадзора, в Крыму регистрируется 2 пика активности клещей: весенне-летний (май-июнь) и летне-осенний (август-сентябрь). Часто пик активности приходится на майские праздники и заканчивается в июне.

В текущем году первые укусы были зафиксированы еще в январе. При этом, по данным ведомства, число обратившихся в медицинские организации полуострова по поводу присасывания клещей с 1 января по 13 мая не превышает среднемноголетние показатели.

Вместе с тем, на территории Республики Крым и Севастополя зарегистрированы уже 9 случаев заболевания иксодовым клещевым боррелиозом и 1 случай клещевого энцефалита.

В Роспотребнадзоре добавили, что результаты исследования клещей, снятых с человека, на вирусоформность свидетельствуют об инфицированности их вирусом иксодового клещевого боррелиоза в 13% случаев, гранулоцитарным анаплазмозом – 1%, моноцитарным эрлихиозом – 0,3%. Клещи, снятые с объектов окружающей среды, вирусом иксодового клещевого боррелиоза были инфицированы 4,7% (в 2023 году – 0,7%), гранулоцитарным анаплазмозом – 1,7% (2023 год – 0,7%), моноцитарным эрлихиозом – 1,7% (2023 году -1,2%).

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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