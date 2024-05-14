В Крыму отчитались о раскрываемости преступлений

Раскрываемость преступлений в Крыму в текущем году составляет 69,8%. По итогам 9 месяцев прошлого года этот показатель составлял 72%.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, за прошедшие 4 месяца в республике зарегистрировано 7,4 тысячи преступлений.

В ведомстве отмечают сокращение преступлений в общественных местах (на 17,5%), в том числе на улицах, площадях, в парках и скверах (на 25,2%). Меньше преступлений совершено в состоянии алкогольного и наркотического опьянения: на 3% и 50% соответственно.

Зафиксировано меньше тяжких и особо тяжких преступлений: на 4,6% и 6% соответственно. В том числе значительно сократилось число убийств на 18,5% и изнасилований на 66,7%.

Выявлено 636 преступлений, связанных с оборотом наркотиков, в том числе 382 факта сбыта. Раскрываемость преступлений в этой сфере составила 77,7%, а сбытов – 58,9%. Число краж, грабежей, разбоев также уменьшилось: зарегистрировано 3,6 тысяч таких преступлений, раскрываемость составила 60,9%.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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