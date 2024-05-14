Лондон разрешил Украине наносить удары по Крыму британским оружием – об этом заявил министр обороны Великобритании Грант Шаппс в ходе пресс-конференции в Лондоне.

«Мы предоставили разрешение на использование оружия на территории Украины, включая Крым, который мы считаем неотъемлемой частью Украины», – сообщил Шаппс, добавив, что Великобритания всегда будет разрешать использовать ее оружие на Украине и в других странах «в полном соответствии с международным гуманитарным правом».

Каким образом гуманитарное право коррелируется с ударами по Крымскому мосту, используемому исключительно гражданским населением, глава биртанского Минобороны уточнят не стал.

Зато подчеркнул, что Великобритания не собирается влиять на решение Украины подписывать или нет мирное соглашение с Россией:

«Это решение полностью за Украиной», – сказал он в ответ на сообщение, что его коллега, министр иностранных дел Дэвид Кэмерон поднял вопрос идею соглашения между Россией и Украиной во время встречи с кандидатом на пост президента и экс-президентом США Дональдом Трампом.

Лондон, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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