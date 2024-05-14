По накатанной: в Евпатории назначили нового градоначальника

В Евпатории выбрали нового градоначальника – им ожидаемо стал врио главы администрации Александр Юрьев.

Как уже сообщал «Новый День», 16 февраля глава РК Сергей Аксенов сообщил об отставке Елены Демидовой – согласно официальной версии, она написала заявление по собственному желанию в связи с семейными обстоятельствами. 28 февраля временно исполняющим обязанности главы администрации Евпатории был назначен Иван Просоедов. Но 18 апреля его заменили на Александра Юрьева, возглавлявшего до этого Общественный совет Симферополя. После этого стало понятно, кто займет освободившееся кресло.

Тем не менее, все формальности соблюдены: был объявлен конкурс, в котором приняли участие 5 человек; по итогам собеседования с конкурсной комиссией в следующий тур вышли Александр Юрьев (80 баллов) и Екатерина Стельмах (68 баллов).

После этого депутаты Евпаторийского горсовета выбрали Юрьева и утвердили его кандидатуру.

Евпатория, Олеги Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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