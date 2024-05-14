В Севастополе дети не могут получить экстренную медицинскую помощь в нерабочее время

Жители Северной стороны Севастополя завили, что их дети лишены медицинской помощи по вечерам, ночам и выходным.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в горбольнице №4, обслуживающей эту территорию, нет круглосуточного стационара для несовершеннолетних. Детское отделение закрывается в 20:00, но местные жители утверждаются, что уже с 17:00 и до начала нового рабочего дня они вынуждены либо оказывать медицинскую помощь своим детям самостоятельно, либо везти их за 30 км в приемное отделение городской больницы №5. Воспользоваться услугами коммерческой медицины обитатели Северной стороны тоже не могут, так как в районе нет ни частной неотложки, ни частного стационара.

Главврач горбольница №4 Дмитрий Ложкин заявил, что круглосуточный пункт неотложной помощи можно организовать только при круглосуточном стационаре, а в этом учреждении в таком режиме работает лишь взрослое отделение. Поэтому детей в «неурочное время» нужно везти в больницы других районов города, куда их, кстати, могут не пустить.

Как оказалось, попасть в больницу даже по месту жительства – это огромная проблема, так как охрана зачастую не пускает пациентов на территорию медучреждений, ссылаясь на террористическую угрозу. Вопрос даже обсуждался накануне в правительстве Севастополя.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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