В Севастополе обнаружили еще одно древнее поселение

В Севастополе обнаружили остатки древнего поселения.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в окрестностях села Родного, на юго-западном склоне горы Зыбук-Тепе планируется построить энотуристический комплекс с гостиницей, винодельней, магазином и рестораном.

Согласно законодательству, была проведена археологическая разведка с шурфовкой.

«На обследуемой площади был произведен визуальный осмотр дневной поверхности, в результате которого были выявлены немногочисленные материалы, датируемые первыми веками н. э.: лепные сосуды (1 фрагмент стенки и 1 фрагмент венчика); сосуды, изготовленные на гончарном круге (3 фрагмента стенок и 2 фрагмента днищ). С целью выявления факта наличия признаков культурного слоя в границах участка строительства было заложено 12 разведочных шурфов.

Выявлен объект, обладающий признаками объекта культурного (археологического) наследия – «Родное, поселение 3», – говорится в заключении государственной историко-культурной экспертизы. – Территория объекта, обладающего признаками ОКН «Родное, поселение 3» представляет собой вытянутый по линии север-юг неправильный многоугольник, размерами по центральным осям 142×66 метров. Общая площадь поселения составляет 7300 кв. м (0,73 га). Определение культурной принадлежности поселения невозможно без проведения археологических раскопок».

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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