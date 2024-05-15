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Среда, 15 мая 2024, 09:54 мск

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В Крыму маршрутка вылетела на остановку общественного транспорта

В Ялте маршрутка вылетела на остановку общественного транспорта.

Как сообщили РИА «Новый День» в прокуратуре РК, ДТП произошло накануне: водитель двигался по маршруту №19 «улица Изобильная – улица Строителей» и уже в конце маршрута совершил наезд на остановку общественного транспорта.

«В результате дорожно-транспортного происшествия никто из пассажиров общественного транспорта и находившихся на остановке граждан не пострадал, – уточнили в ведомстве. – Причиной происшествия могло стать резкое ухудшение состояния здоровья водителя автобуса».

Организована проверка, в ходе которой будет дана оценка соблюдению требований законодательства при организации пассажирских перевозок и безопасности дорожного движения.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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