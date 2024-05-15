Вильфанд: С открытием купального сезона в Крыму придется повременить

Купальный сезон в Крыму начнется не ранее чем через месяц. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», море у берегов Крыма в текущем году уже прогревалось до +17 градусов, а у восточного побережья – даже до +18. Но в начале мая море снова остыло, и сейчас температура воды составляет максимум +16, в Ялте – +15, в Алуште и Севастополе – +14. Купаться в такой воде не рекомендуется.

Наиболее оптимальной для купания считается вода, прогревшаяся до +22 градусов, но многие чувствуют себя комфортно и в менее теплой воде, поэтому, согласно рекомендации медиков, начинать купальный сезон можно и в +18. При температуре воды +16 – +17 заходить в море лишь закаленным людям и то ненадолго.

По словам Вильфанда, до +22 градусов море у берегов Крыма прогреется не раньше 22 июня. В Сочи купальный сезон можно будет открыть дней на 10 раньше.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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