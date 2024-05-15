Крымчанка устроила истерику в клубе, пытаясь отбить возлюбленного у виртуальной реальности

Жительница Симферополя устроила истерику в игровом клубе, требуя чтобы ее мужчине закрыли доступ в виртуальную реальность.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», девушка явилась к администратору заведения, расположенного в одном из торговых центров крымской столицы, положила на стол фотографию парня и заявила, что доступ в клуб для него должен быть закрыт. Ей, разумеется, отказали. Девушка настаивала, утверждая, что ее личная жизнь находится под угрозой. Но, не найдя понимая, впала в истерику и обвинила клуб во всех своих проблемах:

«И вы все здесь поддерживаете эту сволочь – я не могу понять? Он из-за вас тратит все свое время на ваши дурацкие игры, – кричала она (цитаты опубликовали в соцсетях очевидцы). – Он тратит все свое время и все свои деньги на эти ваши дурацкие проклятые игры! Я козлом перед ним скачу в реальной жизни, но нет – он все равно возвращается к вам и сутками напролет играет! Знаете, я устала быть на втором плане!»

Чем закончилась эта история, не уточняется. Но есть основания полагать, что план девушки по возвращению внимания любимого не сработал.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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