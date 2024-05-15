Главу Феодосии предупредили о возможном увольнении

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил выговор главе Феодосии и предупредил о возможном увольнении.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», жители многоквартирных домов №13 и 13Б по улице Габрусева пожаловались главе Крыма на отсутствие газоснабжения: их дома начали строить еще 10 лет назад, но к газу так и не подключили. Они обращались за помощью к городским властям, но без результата.

«Эта ситуация – яркий пример равнодушия чиновников, которые наблюдали ситуацию со стороны, знали о проблеме, но не предпринимали никаких действий, – заявил глава РК. – Главе администрации Феодосии Игорю Николаевичу Ткаченко объявлен выговор за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей. Лично дал поручение Ткаченко выехать на место и объясниться с людьми. Еще два подобных выговора, и ему придется искать новое место работы».

Феодосия, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube