В Ялте заявили о масштабной реконструкции Солнечной тропы (ФОТО)

Власти Ялты заявляют о масштабной реконструкции одного из самых популярных маршрутов – Солнечной тропы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», тропа над Нижней Ореандой существовала еще в начале XIX века. В 1861 году, после того, как Старый Ливадийский Дворец у наследников графа Льва Потоцкого приобрела императорская семья, возникла необходимость соединить мыс Ай-Тодор с Ливадией. Обустройство тропы, получившей название Царская, завершили в 1901 году.

Длина прогулочного маршрута между Гаспрой и Ливадией составила 6 тысяч 580 метров, он, в отличие от других популярных туристических троп, не отличается ощутимым перепадом высот и поэтому удобен для прогулок в любом возрасте.

«Основная задача – вернуть тропе первозданную красоту и назначение, дополнить современными решениями для привлечения турпотока, – заявила глава Ялты Янина Павленко. – Видовые мостики, с которых будет открываться неповторимый ландшафт побережья, точечная подсветка скал, множество зон отдыха. Предусмотрены также туалеты, ограждение опасных участков, амфитеатр и арт-объект на скале «Утюг» – башня, с которой будет открываться вид на ротонду. В целом проект интересный – думаем над источником финансирования».

Одна из первоочередных задач – «собрать» почти 7 километров тропы воедино. Сейчас одна ее часть является территорией Ливадийского дворца, другая – федеральной собственностью. Кроме того, особого подхода требуют объекты культурного наследия, расположенные вдоль тропы, некоторым из них нужна серьезная реставрация. Наконец, необходимо решить вопрос с коммуникациями, проложенными в районе тропы, а также многочисленными заборами, выросшими в разное время и местами превращающими туристический маршрут в темные закоулки.

Ялта, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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