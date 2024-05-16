В Севастополе в ходе ночной атаки в пострадало несколько домов

В ходе ночной атаки в Севастополе пострадало несколько частных домов. Об этом рассказал губернатор Михаил Развожаев.

Как уже сообщал «Новый День», накануне, около 23 часов по московскому времени, дежурные средства ПВО уничтожили над Крымом пять оперативно-тактических ракет ATACMS. Позже были сбиты 4 дрона и еще 2 перехвачены.

«В Спасательную службу Севастополя поступила информация от жителей о следующих повреждениях:

– в одном из ТСН СНТ на Северной стороне осколками сбитой ракеты повреждены два частных дома и автомашина;

– еще в одном ТСН в доме от взрывной волны повреждено 6 окон.

Никто из людей не пострадал. Несдетонировавших суббоеприпасов в данный момент не обнаружено», – заявил глава Севастополя.

Севастополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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