ФСБ: В Крыму предотвращен теракт на железной дороге

ФСБ предотвратила теракт на железной дороге в Крыму.

Как сообщили РИА «Новый День» в Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России, гражданина РФ 1999 года рождения украинские спецслужбы, по предварительным данным, завербовали осенью 2023 года. В дальнейшем он привлек к выполнению заданий свою сожительницу 2000 года рождения.

Пара фотографировала и отправляла противнику данные о местах проживания военнослужащих, позициях российских средств ПВО, высылала координаты объектов топливно-энергетического комплекса на полуострове.

Затем спецслужбы Украины решили передать агенту беспилотник, чтобы тот ударил по системам ПВО. Однако эта затея провалилась. И тогда возникла идея взорвать железную дорогу.

В апреле текущего года пара забрала из тайника в Севастополе взрывное устройство и пыталась заложить его под железнодорожное полотно около села Октябрьское. В этот момент молодых людей задержали.

Возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205, ч. 3 ст. 222.1 УК РФ (Приготовление к совершению теракта, незаконный оборот взрывчатых веществ). Сейчас молодые люди находятся под стражей, свою вину они признали.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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