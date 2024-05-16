В Крыму отправили в отставку седьмого министра здравоохранения

В Крыму в очередной раз отправили в отставку министра здравоохранения. Об этом заявил глава республики.

«Мною принято решение удовлетворить заявление об увольнении министра здравоохранения Республики Крым Константина Викторовича Скорупского. Вчера Константин Викторович правильно поступил и доложил о том, что не доработал ситуацию, – сообщил Сергей Аксенов. – Мужское и справедливое решение, другого не будет. Кандидат на должность исполняющего обязанности министра будет обозначен в ближайшие несколько дней».

Как уже сообщал «Новый День», в конце апреля

Скорупский пообещал сложить свои полномочия, если до 15 мая в регионе не будут решены проблемы с поставками лекарств.

Напомним, Константин Скорупский был седьмым главой крымского Минздрава за последние 10 лет. До этого он работал врачом Судакской горбольницы, в октябре 2021 года он стал врио министра здравоохранения Крыма, а в июле 2022 года его утвердили в статусе министра.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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