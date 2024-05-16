Росавтодор сделал смелое заявление о турпотоке в Крым через Крымский мост

Без малого 40 млн человек попали в Крым по автодорожной части Крымского моста с момента ее открытия.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», 16 мая 2018 года в 5:30 по местному времени колонна автомобилей и мотоциклов двинулась по переходу со стороны Тамани. Чуть позже вышла на мост колонна из Керчи. Два транспортных потока с флагами России встретились под аркой моста.

Всего за первый час движения по Крымскому мосту в сторону полуострова прошло более 500 транспортных средства, в сторону Тамани – более 600.

За прошедшие 6 лет по мосту проехали более 26 миллионов автомобилей, в том числе около 22,3 миллионов легковых машин и более 302 тысяч автобусов.

«Крым стал одним из основных направлений для отдыха россиян, санаторно-курортные здравницы полуострова посещают сейчас жители всех регионов нашей страны. В течение 6 лет после открытия автодорожной части моста турпоток в Крым составил 39,8 млн человек», – сообщили сегодня в Росавтодоре.

Это довольно смелое заявление, которое не коррелируется с данными крымских чиновников. Если сложить цифры, официально озвученные главой РК Сергеем Аксеновым и республиканским министром туризма Вадимом Волченко, то получится, что с 16 мая 2018 по 16 мая 2024 года Крым посетили около 41 млн 800 тыс туристов. Из них не менее 4 млн в 2018 – 2021 годах прибыли с территории Украины. В этот же период не менее 30% туристов добирались до полуострова самолетами – это еще около 9 млн человек. Так что попасть в Крым через мост (включая и железнодорожную часть) могли не более 29 млн туристов.

Справка РИА «Новый День»

Согласно данным министерства курортов и туризма РК, число туристов, посетивших полуостров, составило:

2018 г. – 6,8 млн человек (в том числе с 1 января по 15 мая – около 800 тыс)

2019 г. – 7,43 млн

2020 г. – 6,3 млн

2021 г. – 9,39 млн (заявлялось так же 9,5 млн)

2022 г. – 6,534 млн

2023 г. – 5,2 млн

2024 г. – 800 тыс.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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