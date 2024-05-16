В Крыму впервые остались на гнездовье розовые фламинго: птенцы могут появиться примерно через месяц. Об этом сообщил научный сотрудник Опукского заповедника Игорь Сикорский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», фламинго начали «осваивать» Крым с 2017 года. Несколько раз отдельных птиц видели в Сакском районе, в 2019 году в Севастопольской бухте заметили пару, а в 2020 году на западном побережье полуострова осталась на зимовку стая из 10 птиц.

В этом году эти удивительные птицы объявились в разных районах полуострова в феврале. Орнитологи предполагали, что весной розовые гости, как всегда, улетят. Однако на сегодняшний день в Крыму остаются около 150 особей, и половина из них начала процесс гнездования.

Специалисты подчеркивают: в этот период особенно важно соблюдать тишину и не беспокоить фламинго.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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