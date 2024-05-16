В Вооруженных силах Украины планируют мобилизовать каждого четвертого мужчину в возрасте 25 – 26 лет. Об этом сообщают украинские СМИ со ссылкой на источник в Генштабе.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», пока эта возрастная группа призыву на подлежит, однако 18 мая вступает в силу новый закон о мобилизации, снижающий планку до 25 лет. После этого планируется поставить под ружье 100 тысяч бойцов 1998 – 1999 годов рождения.

При том в Институте демографии и проблем качества жизни сообщают, что в указанный период на Украине родилось всего 416 тысяч 349 мальчиков. Иными словами, мобилизован будет каждый четвертый. А если учесть, что многие молодые люди младше 27 лет успели уехать за границу, процент мобилизации будет еще выше.

Киев, Платон Ефимчук

© 2024, РИА «Новый День»

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