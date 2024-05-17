ВСУ устроили массированную атаку на Крым

Минувшей ночью ВСУ предприняли массированную атаку на Крымский полуостров.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», дежурные средства ПВО работали несколько часов.

«Уничтожены десятки БПЛА и более 5 безэкипажных катеров. По информации спасательной службы Севастополя, пострадавших нет», – сообщил губернатор Михаил Развожаев.

Всего, по данным Минобороны РФ, над территорией Крыма сбито и перехвачено 51 БПЛА, морской авиацией и патрульными катерами Черноморского флота уничтожены 6 безэкипажных катеров в акватории Черного моря.

Севастополь, Мирослава Мельник

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