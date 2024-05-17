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Пятница, 17 мая 2024, 08:18 мск

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Киев пытался атаковать гражданскую инфраструктуру Краснодарского края

Киев предпринял попытку атаковать гражданскую инфраструктуру Кубани.

Как сообщили РИА «Новый День» в Оперативном штабе Краснодарского края, силами ПВО было подавлено более 10 беспилотников над Новороссийском.

В результате падения аппаратов возникли локальные возгорания. По предварительной информации, пострадавших нет.

В Туапсе было замечено 2 беспилотника. В результате падения одного из них произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. По данным штаба, к 6:15 утра пожар локализовали.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Всего, по данным Минобороны РФ, над территорией Краснодарского края минувшей ночью сбито 44 БПЛА.

Краснодар, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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