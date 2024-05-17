В Севастополе после ночной атаки отменили занятия в школах и детских садах

В Севастополе после ночной атаки отменены занятия во всех учебных заведениях, кроме вузов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в ходе отражения ночной атаки украинских БПЛА, облмки одного из них упали на подстанцию «Севастополь», что привело к отключению электроэнергии в части города.

По данным специалистов, на восстановление работы оборудования потребуется около суток.

«Пока идут восстановительные работы, город не сможет получать достаточное количество энергии. Соответственно, будут точечные отключения света. О том, когда и в каких районах города будут отключать электричество, будут информировать коммунальные службы.

В связи со сложившейся ситуацией мной принято решение об отмене занятий во всех школах, учреждениях среднего профессионального образования и детских садах. Понимаю, что есть дети, которых уже привезли в садики – с ними будут заниматься воспитатели до тех пор, пока малышей не заберут родители», – заявил губернатор Михаил Развожаев.

Севастополь. Май 17, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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