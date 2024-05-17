В Севастополе во время урока умерла 10-летняя школьница

В Севастополе во время урока физкультуры умерла 10-летняя школьница.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», трагедия произошла 8 мая на стадионе одной из городских школ. «Скорая» прибыла через несколько минут после вызова, но спасти ребенка не удалось.

Несмотря на реанимационные мероприятия, клиническая смерть наступила еще на стадионе, а по пути в больницу в реанимобиле она скончалась, уточняет ForPost.

Причина смерти пока не установлена. Известно, что у школьницы не было хронических заболеваний, но незадолго до смерти она жаловалась на боли в животе.

Сейчас в ситуации разбираются прокуратура и Следственный комитет.

Севастополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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