Суд начал рассмотрение иска к Украине о возмещении крымчанам ущерба от водной блокады

В Верховном суде Крыма состоялось предварительное заседание по иску Общественной палаты Крыма о признании за жителями полуострова права на компенсацию ущерба от водной блокады.

Как уже сообщал «Новый День», летом 2023 года Госсовет РК подал в республиканский Арбитражный суд иск к Украине за организацию водной блокады. Первоначальная сумма предъявленных претензий превысила 152 миллиарда рублей.

В октябре суд иск удовлетворил.

Следом был подан иск о признании пострадавшими от водной блокады не только государство, предприятия и компании, но и крымчан, как частных лиц, и взыскать с Украины в их пользу компенсаций до 200 тысяч рублей на каждого.

Ответчиками являются министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины и государственное агентство водных ресурсов Украины. В суде было заявлено, что ответчики надлежащим образом извещены об иске через Министерство иностранных дел РФ.

Материалы дела признаны подготовленными к рассмотрению по существу, поэтому судебное рассмотрение по существу назначено на 14 июня.

К рассмотрению иска будут привлечены прокуратура Крыма, МинЖКХ, ГУП «Вода Крыма», Госсовет РК, Совет министров республики.

Симферополь, Олег Яковенко

© 2024, РИА «Новый День»

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