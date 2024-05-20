Крым предъявит Украине счет за обстрелы

Крым предъявит Украине счет на возмещение ущерба, причиненного обстрелами. Об этом заявили в Госсовете РК.

Как уже сообщал «Новый День», только за минувшую неделю полуостров 7 раз подвергался атакам: ВСУ пытались ударить 66 беспилотниками, 23 ракетами и 17 безэкипажными катерами. Обломки падали в жилой сектор и на гражданскую инфраструктуру.

Власти республики намерены оценить все повреждения, причиненные украинскими атаками за весь период СВО и выставить счет.

Симферополь, Мирослава Мельник

© 2024, РИА «Новый День»

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