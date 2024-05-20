В Севастополе стартовал предвыборный сезон

В севастопольском отделении партии «Единая Россия» начался праймериз в рамках подготовки к выборам в городское Законодательное собрание.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», для участия в предварительном голосовании зарегистрировались 173 кандидата: пройти по партийным спискам намереваются 117 человек, по 8 одномандатным округам – 56.

По данным губернатора Михаила Развожаева, среди кандидатов -16 участников СВО и 25 действующих депутатов различных уровней, в том числе 11 депутатов Законодательного Собрания Севастополя. Средний конкурс среди кандидатов на выдвижение – более 5 человек на место.

Остальные партии активно себя пока не проявляют.

Севастополь, Олег Яковенко

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