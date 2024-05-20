В Крыму вновь пошли вверх цены на аренду жилья – к такому выводу пришли аналитики портала «Мир квартир», проанализировав ситуацию за минувший месяц.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в Симферополе более всего подрожали трехкомнатные квартиры: в апреле стоимость аренды подросла на 5,6% и превысила 40 тысяч рублей.

Двушки почти не подорожали – прирост всего 0,3%, средняя цена – 34 тысячи рублей. Аренда однокомнатных квартир выросла на 1,5%, превысив 27 тысяч рублей.

В Севастополе снять квартиру дешевле, чем в крымской столице. По росту цены здесь тоже лидируют «трешки» – плюс 2,9% за апрель, средняя стоимость аренды в месяц – около 39 тысяч рублей. «Двушки» подорожали на 2,5% – до 30,5 тысяч рублей, а вот стоимость «однушек» выросла гораздо меньше – всего на 0,5%– и составляет 22,7 тысячи рублей.

По словам экспертов, подорожание аренды связано с дисбалансом спроса и предложения на рынке жилья: стоимость недвижимости не позволяет многим жителям России приобрести ее в собственность, при этом увеличивается мобильность населения. Как следствие, растет спрос на временное жилье на фоне сокращающегося предложения, а это подстегивает цены.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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