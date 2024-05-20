В Крыму выросла опасность заражения бешенством

В Крыму фиксируется рост поголовья лис: звери начали заходить в жилой сектор, а также на территорию школ, детских садов или других социальных объектов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на минувшей неделе селе Журавлевка Симферопольского района специалисты Госкомветеринарии отловили целое семейство рыжих хищников. Тесты показали, что животные здоровы и их, скорее всего, выпустят в природную среду.

Однако лисы являются основными распространителями такого смертельного заболевания как бешенство.

«С учетом понятного роста поголовья лис и с учетом роста количества случаев бешенства в Херсонской области у нас ожидается небольшой рост по бешенству», – цитирует КИА председателя Государственного комитета ветеринарии РК Валерия Иванова.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube