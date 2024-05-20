Крымчанка утопила ребенка в выгребной яме

Жительница Ленинского района Крыма обвиняется в убийстве своего ребенка.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, 17 мая 27-летняя крымчанка в селе Виноградное родила ребенка, после чего выбросила его в выгребную яму туалета во дворе своего дома, где он скончался.

Следственным отделом по Ленинскому району Главного следственного управления возбуждено уголовное дело по статье 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Подозреваемая дала признательные показания, ей предъявлено обвинение в совершении преступления.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2024, РИА «Новый День»

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